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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك بديلا لفيريرا

صدى البلد

كشف  مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تزايد أسهم خالد جلال المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للأبيض.

وأكد المصدر أن هناك استقرار على رحيل المدير الفني البرتغالي عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري في المباراة السابقة.

وأشار المصدر أن خالد جلال يتصدر قائمة المرشحين لقيادة الفريق ويأتي بعده كل من أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للإسماعيلي وطارق مصطفى المدير الفني الحالي لأولمبيك أسفي المغربي.

وفي نفس الوقت يطالب البعض بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة فيريرا، ويؤيد هذا الاتجاه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عادت إلى القاهرة بالأمس ، قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الأبيض بهدفين دون رد.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام  على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في  إطار مباريات دور ال16 بطولة كأس الرابطة.

خالد جلال

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