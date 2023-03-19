تجهيز مدرسة داخل كل حي في السويس بملاعب متعددة لجميع الألعاب

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، فعاليات نهائى مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" تحت شعار "مع بعض نكبر" باستاد منتخب السويس بمحافظة السويس، بالتعاون مع قنوات مدرستنا، وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، في مداخلة له خلال الفعاليات، أن مسابقات "أولمبياد مدارس مصر"، حققت نقلة نوعية فى التعليم بمصر، مشيرا إلى أن هذه المسابقات تظهر ميزة كل طالب، وتشكيل شخصيته وتنمية مهارته بالإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية لديه.

وأضاف أن هدف ورسالة الوزارة للمنظومة التعليمية قد تحققت بهؤلاء الطلاب، مشيراً إلى أننا اليوم نجني ثمارها بعودة المدرسة لدورها الأساسي وتطبيق الطلاب للأنشطة المختلفة سواء الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية ، فضلا عن تنمية المهارات وابتكار الطلاب وهو ما يدفع تجاه تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشهد الوزير خلال الفعاليات مسابقة المشروعات التنموية، وتم عرض فيديو ملخص عن المشروعات المختلفة التي شاركت في المسابقة.

ودارت المباراة النهائية بين فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات ومشروعها هو " طبيعتك تميزك" للتوعية ضد التنمر في مدارس السويس، في مواجهة فريق مدرسة مصطفى مشرفة الإعدادية بنين ومشروعها بعنوان "ملاعبنا".

وضمت لجنة تحكيم المباراة النهائية المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ورئيس الاتحاد المصري والعربي للإعاقات الذهنية ومؤسس فكرة ( قادرون باختلاف)، والدكتور محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان أمين عام مؤسسة صناع الخير وأمين عام مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام.

وشرح كل طالب من الطلاب مشروعه، وما يقدمه مشروعهم لاستفادة طلاب المدارس منه، حيث أكدت طالبات مدرسة الثانوية بنات ومشروعهن ضد التنمر، بأنهن قررن أن يتخذن خطوة إيجابية ويبدأن من المدارس التى تخرج اجيال جديدة، وذلك لضمان انشاء جيل سوى وقادر على مواجهة التنمر والسخرية، وتعزيز قيم "تجمل بالاخلاق" مثل التعاون، والصداقة وقيم أخرى.

مدرسة مصطفى مشرفة

وبالنسبة لفريق طلاب مدرسة مصطفى مشرفة ومشروعهم " ملاعبنا"، فقد استعرضوا الهدف من المشروع، حيت أكدوا أن فكرة مشروعهم جاءت من خلال تطوير مدرستهم واستغلال المساحات في المدرسة لممارسة الأنشطة الرياضية، بعد الانتهاء من اليوم الدراسي وفي فترة الإجازة مع البدء التجريبي في أحد المدارس خلال شهر رمضان بدورة رمضانية.

وناقشت لجنة التحكيم الفريقين وتوجيه عدد من الاسئلة حول مشروعاتهم، وأعلنت لجنة التحكيم أنها ستكون الراعى الرسمى لتنفيذ هذين المشروعين.

كما أفاد أمين عام مؤسسة صناع الخير بأنه يقوم بدراسة المشروعات المقدمة من الطلاب والتى يتكون عددها ١٦ مشروع باختيار أحد هذه المشاريع وتمويله بمبلغ ١٠٠ الف جنيه.

كما أعلنت مؤسسة "فاهم" دعم مبادرة مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات " طبيعتك تميزك" للتوعية ضد التنمر، وتوفير متخصصين فى علم النفس لتقديم الدعم النفسى.

وقامت لجنة التحكيم بإعلان النتيجة بفوز المشروعين معا.

وعقب الوزير على مشروع مدرسة مصطفى مشرفة ومشروعهم عن " ملاعبنا" بأن الوزارة ستدعم هذا المشروع، وبالنسبة لمشروع مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، وأكد الوزير على تبنى هذه المبادرة، ووضع خطة لتنفيذها بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

كما أعلن محافظ السويس تجهيز مدرسة داخل كل حى من أحياء المحافظة، بملاعب متعددة لجميع الالعاب، على أن يكون جزءا من عائد هذه المدارس لصيانة وتجهيز ملاعب لمدارس أخرى.

كما تضمنت الاحتفالية تقديم فيديو لمسابقة الرياضة الترفيهية وتم إعلان النتيجة بفوز فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات وحصوله على الدرجات النهائية فى المسابقة.

كما شهد الوزير والمحافظ مسابقة المعارف العامة بين مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات في مواجهة مدرسة نبوية موسى الإعدادية، واشتملت الأسئلة عن الثقافة العامة، بالإضافة إلى اسئلة عن الوعى وفاز بهذه المسابقة فريق مدرسة نبوية موسى الإعدادية المشتركة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته وفخره بهؤلاء الطلاب، وأثنى على مشروعاتهم، وقدم الشكر لهم ولأولياء الأمور والمعلمين وكل من شارك في فعاليات أولمبياد مدارس مصر.

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر

اولمبياد مدارس مصر