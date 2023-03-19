أبرزهم نجم الدفاع.. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والسبب صادم.. تفاصيل

علق الإعلامي سيد علي، على قيادة سامي قمصان تمرين النادي الأهلي لحين عودة كولر من سويسرا، قائلا: "كولر جلس مع الخطيب وطلب رحيل 3 لاعبين مش عايزهم".

وأضاف الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا على المستوى الشخصي مش عايز كولر وأنا غير مؤمن بيك على الإطلاق"،مضيفا: "أنا لا أرى أي بصمة لكولر في النادي الأهلي".

وتابع: "كولر أضعف مدرب تولى تدريب النادي الأهلي هو كولر"، ومن ضمن اللاعبين اللي طلب كولر رحيلهم رامي ربيعة، وهو طلب رحيلهم بحجه أنهم مش بيسمعوا كلامه ولما يبقى مدرب النادي الأهلي ويقول مش بيسمعوا الكلام يبقى لازم يمشي".