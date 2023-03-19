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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. السيطرة على حريق شب في مخزن قطن بقرية طحلة

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمخزن قطن بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق بمخزن قطن على مساحة 50 مترا بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى على الفور الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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