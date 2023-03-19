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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجما الأهلي والهلال تحت تهديد كاف قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

كشفت تقارير صحفية، عن تهديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لنجمي النادي الأهلي والهلال السوداني، قبل المواجهة الحاسمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، في نهاية الشهر الجاري، بالجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز فقط في هذه المواجهة من أجل استمراره في البطولة والتأهل إلى الدور القادم، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وقالت صحيفة “سبورتاق” السوداني أن ليليبو نجم فريق الهلال سيشارك مع منتخب الكونغو أمام موريتانيا يومي 24 مارس و28 مارس وفقًا لمواعيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2024، ولكن المباراة الثانية ستنتهي في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت السودان مما يعني أنه مهدد بالغياب أو اللحاق خلال فترة وجيزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي أيضًا لديه الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي سيسافر في رحلة طويلة شاقة حيث أن سجل إصابات اللاعب يُثير مخاوف الأهلي قبل المباراة بشأن عدم تواجده.

الأهلي صاحب الصدارة

يُذكر أن الأهلي يُعد أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 بطولات.

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا ليليبو بيرسي تاو

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