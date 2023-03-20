منع المراكب الصغيرة بعزبه البرج من الخروج للصيد بسبب سوء الطقس

أعلنت جمعيه الصيادين بعزبه البرج بمحافظة دمياط، عن توقف رحلات الصيد للمراكب الصغيرة لحين تحسن الاحوال الجوية، بينما يتم فتح بوغاز عزبه البرج أمام استقبال المراكب الكبيرة العائدة من رحلات الصيد

كانت قد شهدت محافظة دمياط، استمرار غزير لأمطار على كافه أنحاء البلاد، مع برودة شديدة في الطقس، أدى ذلك لاتخاذ عدة إجراءات اجترازيه من قبل قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة.

قامت الوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة آثارها بشوارع مدن وقري المحافظة ، بعد تعرض المحافظة لموجه من الامطار الغزيرة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.

تم مواصلة جهود سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة باستخدام سيارات شفط وكسح مياه الأمطار لرفع التجمعات وتصريفها من خلال الأماكن المخصصة لصرف مياه الأمطار أولاً بأول وذلك بمدن فارسكو وكفرسعد والزرقا ودمياط ورأس البر وكفرالبطيخ، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .