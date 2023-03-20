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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة إحياء صناعة الحرير وتربية دود القز على أشجار التوت بالوادي الجديد|صور

منذ عصر محمد علي  وحتي  مطلع القرن العشرين بدأت محافظة الوادى الجديد بتطبيق تجربة زراعة التوت الهندي لتربية  دود القز لإنتاج الحرير حيث بدأت التجربة على مساحة صغيرة لا تتجاوز 50 فدانا بمركز الداخلة، وانطلقت منها لتصل مساحات المشروع فى مرحلته الأولى 1000فدان ويرتفع عدد المشروعات إلى 15 مشروعا لإنتاج الحرير الطبيعى فى المحافظة.

وكان  اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم  قد أعلن عن مبادرة لإنتاج الحرير والتيسير على شباب الخريجين، عبر تقديم الأرض للشباب بأسعار منخفضة لتنشيط عملية زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعى، وتم التوسع فى زراعة أشجار التوت  وانشاء معامل لإنتاج معدات التى تستخدم فى عمليات إنتاج دودة الحرير وإنتاج الشرانق.

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يقول المهندس محمد عبد ربه صاحب مزرعة التوت الهندي لتربية دود القز لانتاج الحرير بقرية المعصره إنه جرى التنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجى ومسوقى الحرير فى مصر من أجل الحصول على شجرة التوت الهندى لأنها الغذاء الوحيد لديدان الحرير.

وبدأ عبد ربه  فى إنشاء مركز تربية ديدان الحرير بقرية المعصره ، ومستلزمات المناحل للتوعية والإرشاد ونشر ثقافة تربية ديدان الحرير بالمحافظة.

 وقام عبد ره بتنفيذ مشتل خاص لإنتاج شتلات التوت لتوزيعها على المشاركين فضلا عن زراعة اشجار التوت الهندي داخل مزرعته من اجل مشروع انتاج الحرير .

 واوضح أن مراحل إنتاج خيط الحرير،  تعتمد على تعقيم بيض دود القز وحفظها فى مكان آمن لمدة ستة أسابيع إلى أن تتحوّل ليرقات والتى تتغذى على أوراق التوت، حتى تصل لمرحلة الشّرنقة، حيث تقوم اليرقات بإفراز مادة من غُدتين فى الرأس، وتتحول إلى ألياف طويلة على شكل خيوط، وتتصل مع بعضها بواسطة صمغ سيريسين تنتجه غدتين أخريين، والخيط الواحد الناتج من شرنقة واحدة لا يصلح لصناعة النسيج، حيث إنه توجد 3 عيارات عالمية للحرير وهى عيار دقيق " 9-15 دينيير " وعيار متوسط " 18-30 دينيير "وعيار سميك " أكثر من 30 دينيير "، وهو وحدة قياس حجم الخيط ويعرف بأنه الوزن بالجرام لخيط طوله 9000 متر ويختلف باختلاف السلالات.

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ولفت الي انه يمكن تحديد عدد الشرانق، التى يجب حل خيوطها معا طبقا للعيار المطلوب، حيث أن عيار 20-22 دينيير يمكن الحصول عليه من حل 7-8 شرانق كما يوجد ميزان خاص بالدينيير يمكنه تحديد ذلك بدقة للمحافظة على سمك الخيط بالعيار المطلوب، ويتم الحل على دولاب الحل البلدى ويصل محيط دولاب لف الحرير إلى 180-200 سم.

واكد ان المحافظ وافق علي التوسع فى زراعة التوت الهندى كغذاء لدود الحرير، والذى يمتاز بسرعة نموه وخاصة القزمى الذى يتم زراعته فى الصوب المعدلة لهذا الغرض حيث يمكن زراعة 1000 شتلة هندى فى مساحة 3 قراريط للحصول على كمية التوت الكافية لتربية علبة بيض 12 جراما مع الاخذ فى الاعتبار أن يعيد الشجر بناء نفسه للدورة التالية حيث تدخل الشجرة فى دورة الإنتاج بعد مرور 4- 6 شهور لتكون الشجرة  قد اكتملت النمو.

مشروع انتاج الحرير (1)
مشروع انتاج الحرير (1)
مشروع انتاج الحرير (2)
مشروع انتاج الحرير (2)
مشروع انتاج الحرير (3)
مشروع انتاج الحرير (3)
مشروع انتاج الحرير (4)
مشروع انتاج الحرير (4)
مشروع انتاج الحرير (5)
مشروع انتاج الحرير (5)
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