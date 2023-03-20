بطارية 5000 مللي أمبير وسعر 3300 جنيه.. أرخص هاتف سامسونج في السوق

يعد البحث عن هاتف رخيص بإمكانات جيدة مطلبا للكثير من راغبي الشراء، ومع الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف الذكية يعد من الصعب شراء هاتف مميز ، وتتيح شركة سامسونج عدد من الهواتف ذات المواصفات الجيدة مع فئات سعرية رخيصة للغاية، ومن بينها هاتف Galaxy A04e.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A04e ، بشاشة من نوع PLS LCD ، قياس 6.5 بوصة، مع جودة +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية وألوان الأزرق و الأسود والوردي الغامق.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04e كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED في الخلف، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، وميزة HDR ، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وواي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n ، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس، وتقنية GPS.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04e بمعالج من نوع Helio P35 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت .

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04e في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 325 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة ، وأيضا يختلف من متجر لآخر .