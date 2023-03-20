عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية 5000 مللي أمبير وسعر 3300 جنيه.. أرخص هاتف سامسونج في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A04e

يعد البحث عن هاتف رخيص بإمكانات جيدة مطلبا للكثير من راغبي الشراء، ومع الارتفاع الكبير في  أسعار الهواتف الذكية يعد من الصعب شراء هاتف مميز ، وتتيح شركة سامسونج عدد من الهواتف ذات المواصفات الجيدة مع فئات سعرية رخيصة للغاية، ومن بينها هاتف Galaxy A04e.  

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A04e ، بشاشة من نوع PLS LCD ، قياس 6.5 بوصة، مع جودة +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية وألوان الأزرق و الأسود والوردي الغامق. 

 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy A04e كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED في الخلف، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، وميزة HDR ، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج  Galaxy A04e على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، وواي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n ، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس، وتقنية GPS. 

 

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy A04e بمعالج من نوع Helio P35 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت .

 

ويتوفر هاتف سامسونج  Galaxy A04e في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 325 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة ، وأيضا يختلف من متجر لآخر . 

 

سعر هاتف سامسونج  Galaxy A04e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بريطاني يقتل 3 أشخاص ويطهو قلوبهم لـ أقاربه.. ما القصة؟

أمطار وغيوم.. بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الإثنين

كواليس تخض.. اجتماع الخطيب مع كولر بسبب أبطال إفريقيا

فيوتشر يكشف حقيقة إيقاف سعد سمير

رحيل فيريرا عن الزمالك وقرار خليفته لم يحدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ