دعاء ليلة 28 من شعبان.. بـ 21 كلمة تتحقق أحلامك قبل نهاية الشهر

لم يتبق سوى ساعات قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم ، فنحن بهذه اللحظات نقف على مسافة ثلاث ليالي ، حيث نشهد الآن ليلة الثامن والعشرين من شهر شعبان، وهو ما يعني قرب السعادة والفرج وقضاء الحوائج والفوز بالعفو والمغفرة من خلال دعاء ليلة 28 من شعبان ، والذي يعد من أهم الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة الثامن والعشرين من شعبان، هي تلك القريبة من رمضان الكريم ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 28 من شعبان هو فرصة النجاة من كروب الدنيا وأشد مصائبها التي لا استثناء لأحدنا منها.

دعاء ليلة 28 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إننا الآن نشهد آخر ساعة من ليلة الثامن والعشرين من شعبان ، حيث التجلي الإلهي، لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك من خلال دعاء ليلة 28 من شعبان، والذي يعد عبادة، كما أنه إحدى وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث والذي حثنا على تحري أوقات الإجابة المباركة .

وأضافت “ الإفتاء” أنه في الأيام الأخيرة من شهر شعبان الفضيل ينبغي الاستعداد بها لشهر رمضان الكريم، لذا فإن دعاء ليلة 28 من شعبان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، لأنه في ليالي العشر الأواخر من شعبان ، ذلك الشهر الذي قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة السادس والعشرين من شهر شعبان: «اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير ».

دعاء ليلة 28 شعبان