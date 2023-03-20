الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

تجهز الحكومة مفاجأة بخصوص مرتبات شهر مارس 2023 للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ قررت المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان.

موعد شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة من اليوم وتحديدا الخميس 23 مارس، طبقا للحسابات الفلكية.

اقرأ أيضا:



30 مليون مواطن

وزفت الحكومة بشرى سارة لما يزيد على حوالي 6 ملايين موظف بمختلف الوزارات والهيئات والوحدات أي حوالي 30 مليون مواطن في المتوسط، إذ قررت صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، قبل شهر رمضان.

مرتبات

مرتبات شهر مارس 2023

وأعلنت وزارة المالية جدول مرتبات مارس، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس مبكرا ، لتبدأ من اليوم 20 مارس بدلا من 23 مارس، لسد احتياجات المواطنين قبل الشهر الفضيل.

ومن المقرر ان يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023، لمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة في المصالح المختلفة من هيئات ووزارات منهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

هلال شهر رمضان

وطبقا للحسابات الفلكية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية،يكون أول أيام شهر رمضان المعظم 1444، 23 مارس.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، أنها تستطلع هلال شهر رمضان المبارك،غدا الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان، موضحة أنه ستجري بث مباشر على صفحتها على فيس بوك، لنتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2023.

هلال شهر رمضان

1000 جنيه زيادة

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وذلك في حديثه، خلال افتتاحه عدة مشروعات جديدة في المنيا الجديدة، يوم 2 مارس.

3500 جنيه

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدة مشروعات، الحكومة زيادة الحد الأدنى للمرتبات بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

رواتب

توجيهات الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.



ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.



ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.



رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.