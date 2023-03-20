عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

أموال
أموال

تجهز الحكومة مفاجأة بخصوص مرتبات شهر مارس 2023 للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ قررت المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 

يبدأ شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة من اليوم وتحديدا الخميس 23 مارس، طبقا للحسابات الفلكية.

اقرأ أيضا:
 

بسبب رمضان.. الحكومة: تبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

30 مليون مواطن

وزفت الحكومة بشرى سارة لما يزيد على حوالي 6 ملايين موظف بمختلف الوزارات والهيئات والوحدات أي حوالي 30 مليون مواطن في المتوسط، إذ قررت  صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، قبل شهر رمضان.

مرتبات

مرتبات شهر مارس 2023 

وأعلنت وزارة المالية جدول مرتبات مارس، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس مبكرا  ، لتبدأ من اليوم 20 مارس بدلا من 23 مارس، لسد احتياجات المواطنين قبل الشهر الفضيل.

ومن المقرر ان يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023، لمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة في المصالح المختلفة من هيئات ووزارات  منهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

هلال شهر رمضان 

وطبقا للحسابات الفلكية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية،يكون أول أيام  شهر رمضان المعظم 1444، 23 مارس.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، أنها تستطلع هلال شهر رمضان المبارك،غدا الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان، موضحة أنه ستجري  بث مباشر على صفحتها على فيس بوك، لنتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2023.

هلال شهر رمضان 

1000 جنيه زيادة 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة  بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وذلك  في حديثه، خلال افتتاحه عدة مشروعات جديدة في المنيا الجديدة، يوم 2 مارس.

3500 جنيه

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدة مشروعات، الحكومة زيادة الحد الأدنى للمرتبات بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

رواتب

 

توجيهات الرئيس السيسي 

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
 

ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

الحكومة مرتبات شهر مارس 2023 موعد شهر رمضان مرتبات شهر مارس المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة مسجدي الحرام والنبوي بشأن استعدادات شهر رمضان

موضوعات متعلقة

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

قبل العيد.. مواعيد مرتبات الموظفين في أبريل المقبل بالزيادات الجديدة

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات .. تفعيل حزمة اجتماعية بـ 190 مليار جنيه

هل مرتبات القطاع الخاص سترتفع؟ الحكومة تجيب .. فيديو

بشرى.. تحرك من القومي للأجور بشان مرتبات القطاع الخاص..فيديو

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

ترشيحاتنا

حدث ليلا| تحذير عاجل من الأرصاد.. 3 أسماء مرشحة لخلافة فيريرا في الزمالك.. قرار أمريكي عاجل من لحماية البنوك من الانهيار

حكاية أثر.. تعرف على الجديد عن تاريخ المسلة الناقصة بأسوان

نشرة المرأة| مشروب شعبي.. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة.. ونوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

عيار 21 بـ 2080 جنيه .. سعر الذهب اليوم الاثنين 20-3-2023

أخبار التوك شو| مفاجآت في حالة الطقس.. وضوابط جديدة من الضرائب

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان طويل.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة جريئة ولافتة | شاهد

بمثابة كارثة.. العلماء يعثرون على صخور بلاستيك في البرازيل

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ