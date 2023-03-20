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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتهاء الشتاء| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أول يوم رمضان .. شاهد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم ، عوض المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة ، وسريعة ، مشيرة إلى أن طقس الأمس وأول أمس شهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية .

وأفادت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن درجة الحرارة العظمى ، اليوم ، الأثنين على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية ، مع وجود نشاط للرياح يسبب الشعور بانخفاض الطقس ، نظرا للتأثر بكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا  ، ومنخفضة في درجات حرارتها ، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وتظل الأجواء مساء باردة ، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية .

ونوهت " غانم " ، أن فصل الشتاء ينتهي فلكيا اليوم ، وبدء من الغد يبدأ فصل الربيع ، ويستمر على مدار 3 أشهر .

فرص سقوط أمطار 

وأشارت ، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار ، اليوم وتكون من خفيفة إلى متوسطة ، وتمتد خفيفة إلى مناطق من الجنوب البحري ، وتمتد للمناطق الداخلية ، موضحة أن فرص الأمطار تقل من الغد ، ونتأثر بمرتفع جوي الأيام المقبلة ، وتسجل العظمى يوم الخميس المقبل ، وهو أول أيام شهر رمضان 26 درجة مئوية . 

الأرصاد توك شو الدكتورة منار غانم برنامج 8 الصبح فصل الشتاء

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