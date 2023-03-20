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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ البنك الأهلي السعودي بعد تطورات كريدي سويس

البنك الأهلي السعودي
البنك الأهلي السعودي

كشف البنك الأهلي السعودي أن الاستثمار في بنك كريدي سويس يمثل أقل من 0.5% من إجمالي الأصول.

جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات السويسرية أمس الأحد أن بنك يو بي إس (UBSG.S) أبرم صفقة لشراء بنك كريدي سويس السويسري المنافس (CSGN.S) لتجنب المزيد من الاضطرابات التي تهز السوق في البنوك العالمية.

وقال البنك الأهلي السعودي إن تأثير التطورات الأخيرة على نسبة كفاية رأس المال سيكون نحو 35 نقطة أساس، موضحًا أنه لا يوجد تأثير على أرباح البنك جراء هذه التطورات.

ولفت إلى أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في كريدي سويبس لن يؤثر على خطط 2023.

وكان الرئيس السويسري آلان بيرسيه أعلن أمس الأحد استحواذ بنك يو بي إس العملاق على منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

ووصف بيرسيه، الاتفاق بأنه ”أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي. لأن الانهيار غير المنضبط لكريدي سويس من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي”.

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