عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يو بي إس يستكمل الاستحواذ على كريدي سويس لامتصاص صدمة السوق العالمية

بنك كريديه سوسيتيه
بنك كريديه سوسيتيه

قالت السلطات السويسرية يوم الأحد إن بنك يو بي إس (UBSG.S) أبرم صفقة لشراء بنك كريدي سويس السويسري المنافس (CSGN.S) لتجنب المزيد من الاضطرابات التي تهز السوق في البنوك العالمية.

واضطر المنظمون السويسريون إلى التدخل وتنسيق صفقة لمنع أزمة ثقة في بنك كريدي سويس من الامتداد إلى النظام المالي الأوسع.

وقال وزير المالية السويسري إن إفلاس بنك مهم عالميًا كان من شأنه أن يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على الأسواق المالية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصفقة كافية لاستعادة الثقة في المقرضين في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يأتي المؤشر الأول عندما تفتح أسواق الأسهم في غضون ساعات قليلة في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية برن إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنك المندمج. 

وأكد إن الصفقة تشمل 100 مليار فرنك سويسري (108 مليار دولار) لمساعدة السيولة لبنك يو بي إس وكريدي سويس.

وأضاف البنك المركزي السويسري: 'مع استحواذ UBS على Credit Suisse ، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي'.

ولم يتم توضيح قيمة الصفقة على الفور. وذكر تقرير في صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق أن المبلغ يزيد عن ملياري دولار.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) إنه سيكون من الممكن مواصلة جميع الأنشطة التجارية لكلا البنكين دون قيود أو انقطاع. وقالت فينما إنها ستنسق مع السلطات الوطنية والدولية ، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهيئة التنظيم الاحترازية البريطانية.

ويتسابق المسؤولون لإنقاذ البنك البالغ من العمر 167 عامًا ، وهو من بين أكبر مديري الثروات في العالم ، بعد أسبوع قاسٍ شهد ثاني وثالث أكبر إفلاس بنك أمريكي في التاريخ. كواحد من 30 بنكًا عالميًا يُنظر إليه على أنه مهم من الناحية النظامية ، يمكن لصفقة بنك كريدي سويس أن تنتشر في الأسواق المالية العالمية.

وقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين المطلعين على المناقشات إن اثنين على الأقل من البنوك الكبرى في أوروبا يدرسون سيناريوهات العدوى التي قد تنتشر في القطاع المصرفي بالمنطقة ويتطلعان إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي للتدخل بإشارات أقوى للدعم.

تأتي مفاوضات نهاية الأسبوع في أعقاب الجهود المبذولة في أوروبا والولايات المتحدة لدعم القطاع منذ انهيار المقرضين الأمريكيين Silicon Valley Bank و Signature Bank. تحركت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم ودائع المستهلكين بينما أقرض البنك المركزي السويسري المليارات إلى Credit Suisse لتحقيق الاستقرار في ميزانيته العمومية.

وأكد المسؤولان التنفيذيان لرويترز يوم الأحد إن تداعيات أزمة الثقة في بنك كريدي سويس وفشل البنكين الأمريكيين قد تنتشر في النظام المالي هذا الأسبوع.

وفقدت أسهم Credit Suisse ربع قيمتها الأسبوع الماضي. اضطر البنك إلى الاستفادة من 54 مليار دولار من تمويل البنك المركزي في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.

وقال مصدران مطلعان على الأمر يوم الأحد إن السلطات السويسرية تدرس فرض خسائر على حاملي سندات بنك كريدي سويس في إطار إنقاذ البنك.

وأضافت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ، إن المنظمين الأوروبيين متخوفون من مثل هذه الخطوة خشية أن تضر بثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي في أوروبا.

وأفادت بلومبرج أن السلطات الأمريكية تعمل مع نظرائها السويسريين للمساعدة في التوسط في صفقة ، بينما قالت شبكة سكاي نيوز إن بنك إنجلترا أشار إلى نظرائه الدوليين و UBS بأنه سيدعم الاستحواذ المقترح على Credit Suisse 

البنوك فضائح فتح اسواق اسواق المال بلومبرج النظام المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

بطلة موضوع عائلي.. وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة غدا

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

موضوعات متعلقة

إيران تقترح على السعودية 3 مواقع لعقد اجتماع وزيري الخارجية

وزير النفط العراقي: صفقة توتال إنرجي بقيمة 27 مليار دولار

رئيسا جنوب إفريقيا وتنزانيا يتفقان على ضرورة تحقيق الوحدة الأفريقية

فايزر تعقد صفقة بـ43 مليار دولار للاستحواذ على شركة سيجان

مسئول عراقي سابق:الولايات المتحدة صممت على تدميرنا قبل سنوات من غزو 2003

كبير مفتشي الأسلحة بالأمم المتحدة: بايدن مسئول رئيس عن الغزو الأمريكي للعراق

اتفاق أمريكي أوروبي على بدء محادثات بشأن المعادن الحيوية وسط توترات تجارية

بايدن يتعهد بـ «كل ما هو مطلوب» لنظام البنوك الأمريكية

ترشيحاتنا

رئيس فيزا العالمية: فقدنا 5% من الإيرادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قاعدة على قلبك.. لمن وجهت ياسمين عز رسالتها الأخيرة قبل رمضان|فيديو

الصحة العالمية تطالب الصين بنشر جميع البيانات المتعلقة بـ فيروس كورونا

نجما الأهلي والهلال تحت تهديد كاف قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

مسلسلات رمضان 2023..أمينة خليل تحارب ملل الزوج في الهرشة السابعة|قنوات عرضه

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تلوموني في حب مصر..بلوجر سعودي يذهل بتصرفات المصريين المفأجاة

طريقة عمل الفول فى المنزل لسحور رمضان

تريند رقم 1 بعد أزمة حواحبها ...10 اطلالات ل منى زكى تثير الجدل

انهارت في البكاء .. إطلالات أثارت ضجة لرضوى الشربيني

فيديو

سوق الكانتو والكتيبة 101.. القائمة الكاملة وأجمل مسلسلات رمضان 2023|فيديوجراف

الطقس أول أيام رمضان.. درجات الحرارة المتوقعة وتحذير من الأرصاد| تغطية خاصة

بطولة مصطفى خاطر.. قصة مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان |فيديوجراف

مهرها كيلو ذهب والمؤخر مليار يورو.. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ