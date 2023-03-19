يو بي إس يستكمل الاستحواذ على كريدي سويس لامتصاص صدمة السوق العالمية

قالت السلطات السويسرية يوم الأحد إن بنك يو بي إس (UBSG.S) أبرم صفقة لشراء بنك كريدي سويس السويسري المنافس (CSGN.S) لتجنب المزيد من الاضطرابات التي تهز السوق في البنوك العالمية.

واضطر المنظمون السويسريون إلى التدخل وتنسيق صفقة لمنع أزمة ثقة في بنك كريدي سويس من الامتداد إلى النظام المالي الأوسع.

وقال وزير المالية السويسري إن إفلاس بنك مهم عالميًا كان من شأنه أن يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على الأسواق المالية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصفقة كافية لاستعادة الثقة في المقرضين في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يأتي المؤشر الأول عندما تفتح أسواق الأسهم في غضون ساعات قليلة في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية برن إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنك المندمج.

وأكد إن الصفقة تشمل 100 مليار فرنك سويسري (108 مليار دولار) لمساعدة السيولة لبنك يو بي إس وكريدي سويس.

وأضاف البنك المركزي السويسري: 'مع استحواذ UBS على Credit Suisse ، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي'.

ولم يتم توضيح قيمة الصفقة على الفور. وذكر تقرير في صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق أن المبلغ يزيد عن ملياري دولار.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) إنه سيكون من الممكن مواصلة جميع الأنشطة التجارية لكلا البنكين دون قيود أو انقطاع. وقالت فينما إنها ستنسق مع السلطات الوطنية والدولية ، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهيئة التنظيم الاحترازية البريطانية.

ويتسابق المسؤولون لإنقاذ البنك البالغ من العمر 167 عامًا ، وهو من بين أكبر مديري الثروات في العالم ، بعد أسبوع قاسٍ شهد ثاني وثالث أكبر إفلاس بنك أمريكي في التاريخ. كواحد من 30 بنكًا عالميًا يُنظر إليه على أنه مهم من الناحية النظامية ، يمكن لصفقة بنك كريدي سويس أن تنتشر في الأسواق المالية العالمية.

وقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين المطلعين على المناقشات إن اثنين على الأقل من البنوك الكبرى في أوروبا يدرسون سيناريوهات العدوى التي قد تنتشر في القطاع المصرفي بالمنطقة ويتطلعان إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي للتدخل بإشارات أقوى للدعم.

تأتي مفاوضات نهاية الأسبوع في أعقاب الجهود المبذولة في أوروبا والولايات المتحدة لدعم القطاع منذ انهيار المقرضين الأمريكيين Silicon Valley Bank و Signature Bank. تحركت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم ودائع المستهلكين بينما أقرض البنك المركزي السويسري المليارات إلى Credit Suisse لتحقيق الاستقرار في ميزانيته العمومية.

وأكد المسؤولان التنفيذيان لرويترز يوم الأحد إن تداعيات أزمة الثقة في بنك كريدي سويس وفشل البنكين الأمريكيين قد تنتشر في النظام المالي هذا الأسبوع.

وفقدت أسهم Credit Suisse ربع قيمتها الأسبوع الماضي. اضطر البنك إلى الاستفادة من 54 مليار دولار من تمويل البنك المركزي في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.

وقال مصدران مطلعان على الأمر يوم الأحد إن السلطات السويسرية تدرس فرض خسائر على حاملي سندات بنك كريدي سويس في إطار إنقاذ البنك.

وأضافت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ، إن المنظمين الأوروبيين متخوفون من مثل هذه الخطوة خشية أن تضر بثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي في أوروبا.

وأفادت بلومبرج أن السلطات الأمريكية تعمل مع نظرائها السويسريين للمساعدة في التوسط في صفقة ، بينما قالت شبكة سكاي نيوز إن بنك إنجلترا أشار إلى نظرائه الدوليين و UBS بأنه سيدعم الاستحواذ المقترح على Credit Suisse