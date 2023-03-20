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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مايا مرسي: الشكر والتقدير لـ السيسي المدافع الأول عن المرأة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات، وكسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وإطلاق استراتيجيات وسياسات وبرامج وإقرار تشريعات.

وأضافت مرسي، خلال كلمتها في احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي: «كل عام وكل امرأة وفتاة مصرية عظيمة بخير، تحلم دون حواجز وتثق في أنّها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأنّ تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها».

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: «كل الشكر والتقدير للمدافع الأول عن المرأة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جَبر جُبر»، مضيفة: «الحضور الكريم.. نؤمن بأنّ الأحلام لا تسقط بالتقادم وعند الله لا تموت الأمنيات، وفي دفاعنا عن مصر، فليعلم القاصي والداني أنّنا قوم لا نميل ونمل ولا نلين».

وشددت مرسي، على أنّ المجلس يواصل جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكي، لغرس قيم الانتماء للوطن في النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري.

 

مايا مرسي المجلس القومى للمرأة السيسي

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