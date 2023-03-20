صحيفة تركية تكشف موعد تقديم طلب ترشح أردوغان لفترة رئاسية جديدة

أعلنت صحيفة “يني شفق” التركية اليوم الإثنين، أن موعد تقديم طلب ترشح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لفترة رئاسية جديدة سيكون غدا الثلاثاء.

وجاء في الصحيفة سيتم تقديم طلب إلى مجلس النواب في الساعة 15.00 غدًا لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الأحد، عن وقوع زلزال جديد في منطقة يحيالي في قيصري التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا جديدا ضرب مدينة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وحذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، من جديد من أن زلزالا بقوة 9 ريختر قد يضربج جومرمرة.