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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

ترامب
ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المدعي العام في مانهاتن ألفين براج بـ "التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، بينما يحقق المدعون العامون في دفع الرئيس السابق مبلغ نقدي لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

 

وحسب صحيفة “هيل” الأمريكية، اتهم ترامب على منصته “تروث سوشيال” براج "بخرق القانون" باستخدام ما أسماه "شهادة مشوهة" من محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق، مشيرًا " من اضطهاد رئيس سابق ومقاضاته وتوجيه الاتهام له والآن يلاحق (إلى حد بعيد) المرشح الرئاسي".

 

ولفت ترامب إلى أن براج “يجب أن يحاسب على جريمة ”التدخل في الانتخابات الرئاسية"، بينما يترشح الأول لولاية جديدة في انتخابات 2024، بعد خسارته في محاولة إعادة انتخابه لعام 2020 أمام الرئيس بايدن.

 

وكان ألفين براج، الذي يحقق مكتبه مع الرئيس السابق دونالد ترامب، أكد في وقت سابق أنه لن يتسامح مع محاولات التخويف وسيجري تحقيقًا كاملًا.

 

جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب في وقت سابق أنه سيعتقل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 مارس الجاري، وذلك على خلفية التحقيق الذي يجري من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك.

 

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أرسل براج بريدا إلكترونيا إلى مرؤوسيه قال فيه: "نحن لا نتسامح مع محاولات ترهيب أجهزتنا أو التهديدات لسيادة القانون في نيويورك".

 

وأشار براج إلى أن "شركاءنا في تطبيق القانون سيضمنون إجراء تحقيق كامل في أي تهديدات محددة أو ذات مصداقية ضد موظفي المدعي العام، واتخاذ تدابير أمنية مناسبة حتى يتمكن جميع موظفينا البالغ عددهم 1600 موظف من العمل بأمان".

وأكد المدعي العام أن مرؤوسيه سيستمرون في تطبيق القانون. 

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