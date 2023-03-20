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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يوقف ميزة "المصادقة الثنائية" ويجعلها حصرية لعملاء twitter Blue

تويتر
تويتر

قرر موقع التدوينات القصيرة  تويتر  Twitter بدءا من اليوم، الإثنين، أن يسمح لمشتركي  تويتر  بلو Twitter Blue فقط باستخدام المصادقة ثنائية المصدر، أو ما يعرف "التحقق في خطوتين"، أثناء عملية تسجيل الدخول، وستكون ميزة حصرية لعملاء الـ "بلو".

ووفقا لتقرير موقع 91mobiles التقني، سيضطر مستخدمي تويتر إما إلى التسجيل في خدمة تويتر بلو ليستخدموا المصادقة ثنائية المصدر أو  الاعتماد على بدائل الأمان الأخرى.

كان إيلون ماسك  الرئيس التنفيذي الجديد ومالك منصة تويتر، أعلن منذ فترة بسيطة، أن الموقع سيبدأ قريبًا في فرض رسوم على خدمة المصادقة الثنائية أو ما يعرف اختصارا باسم 2FA وأنها ستكون حصرية للعملاء المشتركين فقط، ولكن الحسابات العادية لن يتمكنوا من تفعيلها على حساباتهم.

تويتر

وبدأ تفعيل تويتر لخدمة "المصادقة الثنائية" لتكون حصرية لعملاء تويتر بلو اعتبارا من اليوم، لكن ما هي فوائد المصادقة الثنائية؟، فالمهمة الرئيسية لهذه الخاصية هي الحفاظ على سرية معلوماتك والحفاظ على بياناتك والتأكد من أنك أنت من تقوم بتسجيل الدخول لحسابك وبالتالي يظل آمنًا ضد محاولات الاختراق والتسلل والقرصنة.

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وأوضح موقع 91mobiles التقني، أنه مع تفعيل المصادقة الثنائية سيتمكن المستخدم من الوصول إلى الحساب المذكور، من خلال إدخال كلمة المرور، بالإضافة إلى رمز / مفتاح أمان إضافي منها رقم يتم إرساله عبر رقم موبايلك تكتبه حتى تستطيع الدخول إلى حسابك.

ويوفر هذا النظام طبقة إضافية من الأمان، وبما أن الرمز الإضافي يتم إرساله إلى المستخدم عبر رسالة نصية إلى الهاتف فمن المرجح أن يكون اعتراضه شبه مستحيل.

وبالرغم من إجراءات تويتر المشددة في محلولة لزيادة عدد مشتركي تويتر بلو الذي يكلف 8 دولار شهريا، هناك طريقة أخرى للاستفادة من المصادقة الثنائية على تويتر مع استخدام تطبيق خاص بالتوثيق أو ما يعرف بالـ Authenticator، مثل Google Authenticator وهو التطبيق المتاح تنزيله مجانا من متجرر جوجل بلاي على موبايلك ويمكنك استخدامه لربطه بحساب تويتر الخاص بك أو تطبيق Authy، مع استخدام مفتاح أمان.

Twitter Blue تويتر Twitter المصادقة الثنائية التحقق في خطوتين Google جوجل جوجل بلاي إيلون ماسك

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