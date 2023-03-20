أخر تطورات قانون الأحوال الشخصية..مستشارة تكشف التفاصيل

أكد المستشارة الدكتورة، داليا مجدي عبد الغني، أنه عندما يتم طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي سيتم تعديل عض المواد، وإضافة أخرى لأنه من الصعب ارضاء الجميع، لوكن نهدف للوصول لقانون متوازن.

وقالت داليا مجدي عبد الغني ، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أنه سيكون هناك اعادة صياغة لوثيقة الزواج والطلاق، بحيث يتم وضع الشروط والحقوق في تلك العقود، حتى يكون هناك معرفة بكافة الحقوق والواجبات للطرفين.

وتابعت المستشارة الدكتورة، داليا مجدي عبد الغني، يتم مناقشة الرؤية والاستضافة بشكل كبير، لأنها مشكلة قانونية ومجتمعية ونفسية، وسيتم العمل على وضع شروط صارمة بها، الأب أصبح يأخذ الترتيب الثاني بعد الأم، خاصة أنه في القنانون القديم كان الأب في المرتبة الـ 16.

استخدمه ضد الأم

وأشارت داليا مجدي عبد الغني إلى أن بعض الأباء يستغل الأبناء بشكل سيئ، ولا بد من وضع عقوبات رادعة لو تم استغلال الطفل من الأب، او استخدمه ضد الأم