عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا لا يصوم المسلمون يوم الشك؟ الأزهر يجيب

الصيام
الصيام

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في مستهل حديثه عن حكم صيام يوم الشك، أن سيدنا النبيُّ -صلى اللهه عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، في حال ما إذا تمت عدة شعبان ثلاثين يومًا.

فتاوى الصيام| حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد.. وهذه منزلة ليلة القدر

اللهم بلغنا رمضان .. دار الإفتاء تستطلع شهر الصيام غدا

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حكم صيام يوم الشك، بحديث النبي «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». [متفق عليه].

وذكر مركز الأزهر، أن من حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة يمين أو نذر.


الصيام في النصف الثاني من شعبان

 

وأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن أراد صوم فرض كقضاء رمضان فائت وكفارة نذر، أو وافق الصوم فيه عادة له كصوم الاثنين والخميس، ولمن وصل صيام النصف الثاني منه بأيام من النصف الأول.

أما ابتداء الصوم في النصف الثاني منه في غير الحالات المذكورة فلا يشرع؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». [أخرجه الترمذي]


فضل الصيام في شعبان

ويعتبر شهر شعبان شهر كريم، نبه سيدنا النبي إلى فضله، وكان يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه].

كما يستحب الإكثار من الصيام في شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [أخرجه النسائي].
 

الأزهر يوم الشك صيام يوم الشك شهر شعبان فضل الصيام في شعبان الصيام في شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

بعد تصادم مروع.. مرور القاهرة: رفع حطام 3 سيارات أعلي كوبري أكتوبر

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

ترشيحاتنا

مع قرب شهر رمضان .. تحركات جديدة للحكومة لتوافر مختلف السلع بالأسواق

فاركو يتقدم بهدف أمام الاتحاد في كأس رابطة الأندية المحترفة

لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

أسعار تنافسية لـ اللحوم والفراخ والأرز والمكرونة قبل رمضان|جودة عالية وتخفيضات للنصف

إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي

الغرف التجارية عن "أهلا رمضان": كل معرض يبيع بـ2 مليون جنيه يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. السعادة تحميك من مرض خطير

صحيفة بريطانية: ذقن الرئيس الروسي بوتين تثير حيرة مسئول أوكراني

إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

فيديو

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ