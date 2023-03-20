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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرنسا ومصر يسيطران على جوائز التحريك بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية السينمائي

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتحريك برئاسة "سينى بومان"، وعضوية كلاً من آنا صوفيا جاك، فاوستين سي كراماتسانيس، ونبيلة رزايق، ونادين خان حيث حصل على الجائزة الأولى وقيمتها ٣٠٠٠ دولار، فيلم "بيت القلب" من فرنسا للمخرجة سارة سعيدان، والجائزة الثانية حصل عليها فيلم "كينوبشيا"، من مصر، للمخرج محمد عمر وقيمتها 2000 دولار، بالإضافة إلى تنويه خاص لفيلم "فكر في شيء جيد"، للمخرج "كلاديوس جينتينيتيس"، من السويد.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية شارك به هذا العام ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و٢٠ فيلم روائي قصير و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلم من أفلام الطلبة كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضاً يعرض ١٧فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جداً و٤ أفلام في برنامج أفلام البورتريه بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضاً يحتفي المهرجان بالسينما الالمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض  ٦ أفلام.

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 24 قد نظمت  رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة اهرامات الجيزة، للإطلاع علي الاماكن السياحية وعظمة المصريين القدماء.

وزار ضيوف المهرجان أهرامات الجيزة،  مُعبرين عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن السياحية، كما التقطوا العديد من الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، استمرت فعالياتها من 14حتى 20 من مارس الجاري.  

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .

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