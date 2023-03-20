طارق لطفي أول الحاضرين في عزاء زوجة مجدي فكري

وصل منذ قليل، الفنان طارق لطفي، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان مراد فكرى والفنانة وفاء مكي، مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لتقديم واجب العزاء للفنان مجدى فكرى فى وفاة زوجته.

وفاة زوجة مجدي فكري

كانت زوجة مجدي فكري، توفيت صباح الجمعة الماضي، وشيع جثمانها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة.

وقال مجدي فكري فى تصريح خاص لصدى البلد إن زوجته وافتها المنية وتم تشييع جثمانها من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم دفن الجثمان بمسقط رأسها بالمنصورة.

مجدي فكري

وعرض على مسرح الهوسابير مسرحية "بؤجة" التى يعود من خلالها الفنان مجدى فكرى إلى عالم المسرح.

"بؤجة" بطولة؛ مجدى فكرى، مصطفى الشامى، ياسر الزنكلونى، جمال حجازى، عبد المنعم المرصفى، سمية الإمام، رشا سامى، لبنى الشيخ وهبة بدر، شريف زكى، المطرب حسن أبو سيف، محمد اللبان، إسلام عصام، وائل أبوجبل، وجوزيف.

تدور فكرة العرض حول إرجاع الصورة الجميلة لشباب المناطق الشعبية الذين يتمتعون بالشهامة والأصالة وحبهم لبلدهم عن طريق شاب يدعى بؤجة والاسم الحقيقى له "حسن" فى إطار درامى كوميدى، ويغلق العرض بأغنية تلخص القيم التى تهدف لها المسرحية، أشعار يحيى هراس، والملحن مصطفى ربيع، والموزع الموسيقى رامى سليم، وإخراج محسن حسين.