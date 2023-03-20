أهلي 2008 يتعادل مع الزمالك ١ - ١ في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مع ضيفه الزمالك، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٧ من بطولة الجمهورية.

افتتح عبد الرحمن رامي «مانو» التسجيل للأهلي بتسديدة «لوب» في الدقيقة ٥٠، وتعادل الزمالك في الدقيقة ٧٣ من عمر المباراة.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - محمد صبري شندي - ياسين ياسر.

الوسط: سيف أحمد - بلال عطية - مروان محمد - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر كمال.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك أحمد كرم بدلًا من شندي، وعمر العدوي بدلًا من سيف أحمد، وصالح موسى بدلًا من مروان محمد، وحسن محمد بدلًا من بلال عطية.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2008» رصيده إلى ٦١ نقطة، بعدما فاز في ١٩ مباراة، وتعادل في ٤ مباريات، وخسر مثلها، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًّا، وفاز على سموحة ٣ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وخسر أمام إنبي ١ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٥ - ١، وعلى المصري ١ - صفر، وعلى أسوان ٤ - صفر، وخسر أمام الإنتاج الحربي ٢ - ٣، وتعادل مع الزمالك ١ - ١، مسجلًا ٥٩ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 تامر حسن مديرًا فنيًّا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًّا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.