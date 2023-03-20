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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى غزو العراق..أحمد موسى: أمريكا ارتكبت جرائم حرب ولم يتم محاكمة بوش

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الكذبة الكبرى التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ من خلال وزير خارجيتها، آنذاك؛ كولن بأول، أمام مجلس الأمن؛ بشأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل؛ بهدف تدمير الجيش العراقي.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"،، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الغزاة دمروا العرق الشقيق؛ عشنا هذا اليوم في 20 مارس 2003؛ حين قادت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفًا دوليًا لتدمير بغداد، وهدم الجيش العراقي.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، أنه لم يتم محاكمة جورج بوش (الابن)؛ لارتكابه جرائم حرب على الأراضي العراقية؛ أسفرت عن مليون قتيل وجريح، وقامت واشنطن بحل الجيش العراقي، وعهدوا بقيادته إلى الحاكم المدني الأمريكي، بول بريمر.

أحمد موسى: داعش صناعة أمريكية


وأوضح أحمد موسى، أن الاقتصاد العراقي خسر تريليون دولار؛ وتم تدمير بنيته التحتية، ومؤسساته، ومنشآته النفطية، وسرق الأمريكان البترول العراقي، واستحوذوا عليه وأضافوه لاحتياطاتهم النفطية، مؤكدًا أنهم خلقوا تنظيم داعش الإرهابي، وقاموا بتنميته.

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى،  أن تنظيم داعش الإرهابي كان ينقصه الطيران فقط؛ وهو متواجد في المناطق السورية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، وينفذون أعمالهم الإرهابية تحت أعين أمريكا.
 

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