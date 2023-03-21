عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكحل من بينها.. تعرف على أدوات الزينة عند الفراعنة

الزينة عند الفراعنة
الزينة عند الفراعنة

لم تكن أدوات الزينة للمرأة حديثة الصنع، فكان المصري القديم، أحدث من استخدمها، فاعتاد المصري القديم منذ أقدم العصور التكحل بالدهنج الأخضر، والكحل الأسود الذي كان أكثر شيوعاً، وقد حصل عليه من مادة الغلنيط (كبريتيد الرصاص)، التي استخرجها من الصحراء الشرقية، وكان يسحن على لوحات أو صلابات من حجر الاردواز أو الشست غالباً، وقد يعجن مع الصمغ العربي والزيت وقد عثر على مكاحل بها الدهنج (الملكيت) في مقبرة "توت عنخ آمون".

 

 

مفاجأة.. الفراعنة استخدموا مواد تحنيط من خارج مصر.. تفاصيل

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن لعنة الفراعنة وسبب وفاة توت عنخ آمون

أدوات الزينة عن الفراعنة


وكذلك الكحل الأسود المستخرج من الغلنيط، وبمرود التكحل تمتد الخطوط خارج العين تجاه الأذن، وقد اقترن الكحل بالنظافة والطهارة وحماية العيون من التلوث والذباب كما استخدمه الكهان واذ به زينت تماثيل الآلهة عند الشعائر اليومية الصباحية. 
وحسب ما جاء في كتاب "سيدة العالم القديم"، فقد ذكر الكحل في قائمة القرابين للموتى ويُعد من عناصرها المهمة، وكان يُحفظ في مکاحل صغيرة أنبوبية الشكل أو في أوان حجرية صغيرة جدا، خاصة من الألباستر والقاشاني والزجاج، مزخرفة غالبا بالزهور أو براعم اللوتس ولاشك كانت المكحلة أو وعاء الكحل من أهم ما تحرص عليه وتقتنيه المرأة مع ما تقتني في صندوقها من أدوات الزينة كالملاقط النحاسية أو البرونزية وشعرات تقليم الأظافر أو قص الشعر ومرأة من النحاس أو البرونز، وذلك فضلاً عن بعض مستحضرات التجميل الأخرى كالمعرة لتلوين الشفاة والوجنتين.

الحناء عند الفراعنة


وقد استخدم المصري الحناء في صبع الأيدي والشعر ومازال إلى الآن، ومن العناصر المهمة الأخرى الزيوت العطرية والدهون أو المراهم، وكانت ضرورية لوقاية البشرة من الجفاف حيث ذاع صيت مصر في إنتاجها بحيث ذكر الكتاب الرومان، خاصة بليني الأكبر الذي عاش في القرن الأول الميلادي أن العطر المصري كان أفضل وأغلى العطور.
وكان العطر يعد بنقع الزهور في الزيت إذ لم يُعرف بعد تقطير خلاصة العطر، وكانت تلك الزيوت العطرية من النفائس التي تخزن وتحفظ في أوعية جميلة دقيقة الصنع تعرى لصوص المقابر، وكان المصري القديم من أحرص الناس على النظافة الشخصية ، خاصة الكهان، إذ كانوا يغتسلون كل يوم مرتين، على حين زودت منازل الأثرياء وكبار القوم بحمامات كسبت بالملاط ، ويقوم على خدمتهم فيها من الأتباع من يحمل جزار الماء وقديصبونه في سلال فوق ر موسهم فيتناثر کالرشاش أما العامة فقد كانوا يستحمون في النهر أو القنوات،وكانت الأسنان تحفظ نظيفة باستخدام اللبان أو البخور أو الراتينج وهي مادة صمغية تسيل من الأشجار.
 

المصرى القديم الفراعنة ادوات الزينة عند الفراعنة الكحل عند المصري القديم المرأة في مصر الفرعونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب مليون دولار| أزمة في الزمالك بسبب فيريرا.. والمدرب يرفض التنازل

كارول سماحة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

المساوة في الأجر بين الجنسين والتأهيل للقيادة.. هدايا الرئيس السيسي للمرأة المصرية

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

مشروبات تعالج الكحة الشديدة | تعرف عليها

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ