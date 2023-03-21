ريهام عبد الغفور تكشف عن علاقتها بأسرتها.. وحزنها وتأثرها على كلبها المتوفي

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع علي قناة dmc الفضائية، للكشف عن الكثير من المفاجآت عن حياتها الشخصية والفنية.

وأهدوا أولاد الفنانة ريهام عبد الغفور بعض الكلمات الرائعة وتهنئتها بقدوم شهر رمضان المبارك، وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "مساء dmc".

وقال ابنها الكبير "كل سنة وانتي طيبة يا ماما .. يا أحلي ماما في الدنيا .. وسندي وضهري .. فخور بيكي جدا كأم وكفنانة وصديقة وكل حاجة .. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".

وتابع ابنها الصغير "انتي أحسن واحلي مامي في العالم .. انا بحبك اوي اوي".

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور علي هذا الفيديو، "دي أول مرة يدخلوا يشاركوا في برنامج انا ضيفة فيه .. عرفتوا ازاي توصلولهم".

دورها في مسلسل الأصلي

وقالت "ريهام عبدالغفور" علي دورها في مسلسل "الأصلي"، قائلة "دور فاطمة الأصلي يعبر عن أنها قوية وعنيدة وليست شريرة وترى أنها على حق من أجل هدف جميل".

وتابعت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها كانت دائما تقوم بعمل واحد خلال العام ولكن هذا العام تم عرض اعمال فنية جيدة والأدوار بداخلها مميزة ومختلفة فقامت به، موضحة أن أدوارها اختلفت عن السابق بعد مسلسل الريان تحديداً.

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور علي وفاة كلبها، قائلة "أوحش حاجة حصلتلي .. وزعلت جدا من تريقة الناس علي مشاعري في الوقت دا".

وفاة كلب الفنانة ريهام عبد الغفور

واضافت "ريهام عبد الغفور"، أن كلبها كان لديه ٥ سنوات ومرض بين ليلة وضحاها ومن ثم مات فجأة، وكان لديها ٤ كلاب، موضحة "كلبي اللي مات كان زي ملاك حارس وبيحس بيا لو انا تعبانة داخل لوكيشن التصوير ويفضل يجري ويتنطط في البيت .. كانه حاسس بيا".

وأوضحت ريهام عبد الغفور، أنها شعرت بالحزن علي كلام بعض الأشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء بالسلب عليها لأنها كانت حزينة في ذلك الوقت.

وعلقت "ريهام عبدالغفور" علي قدوم مناسبة عيد الأم "، قائلة "كل سنة وأمي طيبة .. وكل سنة وكل الأمهات طيبين".

وأشارت الفنانة ريهام عبدالغفور إلي أنها تحب أولادها بشكل كبير جدا وتربطها بهم علاقة جيدة ويتحدثون معها في جميع أمور حياتهم الشخصية والعملية لأنهم متفاهمين بشكل كبير في كل شئ.

علاقة ريهام عبد الغفور بأسرتها

كاشفة عن علاقتها بأسرتها، قائلة "انا مطيعة جدا وبخاف علي زعل أمي وابويا جدا .. وبحاول اكون بنت بارة علي قد ما اقدر".

واضافت "ريهام عبد الغفور"، أن والدها الفنان أشرف عبد الغفور قام بتأسيسها بشكل صحيح داخل مجال الفن وكان له تأثيرا كبيرا في حياتها الشخصية والفنية، وعلمها بأن الإنسان ما هو إلا سيرة طيبة لابد وأن يكون أثره طيب.

وتابعت ريهام عبد الغفور، أنها كانت تري والدها يجتهد في تجهيز الأعمال الفنية الخاصة بها، فكان يجلس داخل غرفته بالساعات الطويلة حتي يقوم بإخراج الدور بالشكل المناسب واللائق به.