عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام عبد الغفور عن والدها: له تأثير كبير عليا فنيا وإنسانيا.. فيديو

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن علاقتها بأسرتها، قائلة "انا مطيعة جدا وبخاف علي زعل أمي وابويا جدا .. وبحاول اكون بنت بارة علي قد ما اقدر".

txt

ريهام عبد الغفور تعلق على وفاة كلبها: أوحش حاجة حصلتلي.. فيديو

txt

قوية وعنيدة.. ريهام عبد الغفور تعلق على دورها في مسلسل الأصلي| فيديو

واضافت "ريهام عبد الغفور" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن والدها الفنان أشرف عبد الغفور قام بتأسيسها بشكل صحيح داخل مجال الفن وكان له تأثيرا كبيرا في حياتها الشخصية والفنية، وعلمها بأن الإنسان ما هو إلا سيرة طيبة لابد وأن يكون أثره طيب.

وتابعت ريهام عبد الغفور، أنها كانت تري والدها يجتهد في تجهيز الأعمال الفنية الخاصة بها، فكان يجلس داخل غرفته بالساعات الطويلة حتي يقوم بإخراج الدور بالشكل المناسب واللائق به.

ريهام عبد الغفور أشرف عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور مجال الفن قناة dmc الفضائية برنامج مساء dmc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب مليون دولار| أزمة في الزمالك بسبب فيريرا.. والمدرب يرفض التنازل

كارول سماحة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

المساوة في الأجر بين الجنسين والتأهيل للقيادة.. هدايا الرئيس السيسي للمرأة المصرية

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

مشروبات تعالج الكحة الشديدة | تعرف عليها

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ