ريهام عبد الغفور عن والدها: له تأثير كبير عليا فنيا وإنسانيا.. فيديو

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن علاقتها بأسرتها، قائلة "انا مطيعة جدا وبخاف علي زعل أمي وابويا جدا .. وبحاول اكون بنت بارة علي قد ما اقدر".

واضافت "ريهام عبد الغفور" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن والدها الفنان أشرف عبد الغفور قام بتأسيسها بشكل صحيح داخل مجال الفن وكان له تأثيرا كبيرا في حياتها الشخصية والفنية، وعلمها بأن الإنسان ما هو إلا سيرة طيبة لابد وأن يكون أثره طيب.

وتابعت ريهام عبد الغفور، أنها كانت تري والدها يجتهد في تجهيز الأعمال الفنية الخاصة بها، فكان يجلس داخل غرفته بالساعات الطويلة حتي يقوم بإخراج الدور بالشكل المناسب واللائق به.