قوية وعنيدة.. ريهام عبد الغفور تعلق على دورها في مسلسل الأصلي| فيديو

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع علي قناة dmc الفضائيه، للكشف عن الكثير من المفاجآت عن حياتها الشخصية والفنية.

علقت "ريهام عبدالغفور" علي دورها في مسلسل "الأصلي"، قائلة "دور فاطمة الأصلي يعبر عن أنها قوية وعنيدة وليست شريرة وترى أنها على حق من أجل هدف جميل".

وتابعت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها كانت دائما تقوم بعمل واحد خلال العام ولكن هذا العام تم عرض اعمال فنية جيدة والأدوار بداخلها مميزة ومختلفة فقامت به، موضحة أن أدوارها اختلفت عن السابق بعد مسلسل الريان تحديداً.