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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوية وعنيدة.. ريهام عبد الغفور تعلق على دورها في مسلسل الأصلي| فيديو

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع علي قناة dmc الفضائيه، للكشف عن الكثير من المفاجآت عن حياتها الشخصية والفنية.

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علقت "ريهام عبدالغفور" علي دورها في مسلسل "الأصلي"، قائلة "دور فاطمة الأصلي يعبر عن أنها قوية وعنيدة وليست شريرة وترى أنها على حق من أجل هدف جميل".

وتابعت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها كانت دائما تقوم بعمل واحد خلال العام ولكن هذا العام تم عرض اعمال فنية جيدة والأدوار بداخلها مميزة ومختلفة فقامت به، موضحة أن أدوارها اختلفت عن السابق بعد مسلسل الريان تحديداً.

ريهام عبدالغفور اعمال فنية قناة dmc الفضائية الإعلامية إيمان الحصري برنامج مساء dmc مسلسل الريان فاطمة الأصلي

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