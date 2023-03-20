أبناء ريهام عبد الغفور يفاجئونها على الهواء لأول مرة .. فيديو

أهدى أولاد الفنانة ريهام عبد الغفور بعض الكلمات الرائعة لتهنئتها بقدوم شهر رمضان المبارك، وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية.

وقال ابنها الكبير "كل سنة وانتي طيبة يا ماما .. يا أحلي ماما في الدنيا .. وسندي وضهري .. فخور بيك جدا كأم وكفنانة وصديقة وكل حاجة .. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".

وتابع ابنها الصغير "انتي أحسن واحلي مامي في العالم .. انا بحبك اوي اوي".

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على هذا الفيديو، "دي أول مرة يدخلوا ويشاركوا في برنامج انا ضيفة فيه .. عرفتوا ازاي توصلولهم".