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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاعات: ارتفاع شعبية ترامب كمرشح للرئاسة 2024 رغم لائحة اتهامه وخطط اعتقاله

ترامب
ترامب

قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري في الولايات المتحدة إليز ستيفانيك، أمس الإثنين، إن أرقام استطلاعات الرأي التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح 2024 قد ترتفع وسط لائحة اتهام محتملة واعتقال يوم الثلاثاء.

 

وأضافت ستيفانيك، إن “ما سمعته من أنصاره في منطقتي وفي جميع أنحاء البلاد هو أنه لم يكن في وضع أقوى من حيث حشد هذا الدعم” مضيفة "أعتقد أنك سترى أرقام استطلاعاته ترتفع".

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب، إنه يتوقع أن يتم اعتقاله يوم الثلاثاء فيما يتعلق بقضية رفعها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، وترتبط القضية بمبالغ غير قانونية مزعومة دفعها ترامب لممثلة المواد الإباحية ستورمي دانيالز للتستر على علاقة غرامية بينهما، وهو ما ينفي الرئيس الجمهوري السابق حدوثه.

وأكدت ستيفانيك، أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعتبر منافسًا محتملاً لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، قد تنخفض أرقامه في استطلاعات الرأي بسبب عدم دعمه لترامب وسط الاعتقال المحتمل، على الرغم من أنه انتقد براج كمدعٍ عامٍ.

ترامب الحزب الجمهوري دونالد ترامب الولايات المتحدة

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