دور التعليم في تمكين المرأة ضد الحرمان والتمييز والعنف.. ندوة بالأعلى للثقافة

تحت رعاية الأستاذة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة “دور التعليم في تمكين المرأة ضد الحرمان والتمييز والعنف”.

الندوة تنظمها لجنة الشباب بالمجلس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً الثلاثاء الموافق 21 مارس الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

تدير الندوة: الدكتورة منى الحديدي استاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، ويشارك بها الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان ومقرر لجنة الترجمة، والكاتب إيهاب الملاح، والدكتورة سامية قدري أستاذ علم الإجتماع والأنثربولوجيا بكلية البنات جامعة عين شمس، والكاتبة مني رجب عضوة لجنة السرد القصصي والروائي، والنائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب لشئون الإعاقة.

تطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة “أونلاين” عبر صفحة أمانة_المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/