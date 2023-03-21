افتتاح معرض "بداية" الرمضاني لطلبة كلية الفنون الجميلة بحلوان

افتتحت لجنة الاسر باتحاد الطلاب بمعرض الكلية الكبير معرض "بداية" الرمضاني لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان للأشغال اليدوية والمشاريع الصغيرة لطلاب الكلية المبدعين، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورعمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والدكتورأحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مدير رعاية الشباب نشوة علي، رئيس الاتحاد محمود يوسف ، نائب رئيس الاتحاد خلود محمد وامين لجنة الاسر اسلام مجدي ، امين مساعد لجنة الاسر ادهم وائل.

ويضم المعرض الرمضاني أعمال الطلبة من أعمال ومشغولات فنية اليدوية والمشاريع الصغيرة بمختلف أنواعها.



ويأتي هذا المعرض مع دخول شهر رمضان الكريم في إطار دعم الكلية للمساهمة في عرض أعمال الطلبة الفنية وتشجيعهم على الإبداع الفني وتسويق أعمالهم التي تم تصنيعها بأيدي طلاب الكلية .