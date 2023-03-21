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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تختتم فعاليات تحكيم مهرجان "إبداع"

مهرجان إبداع بأسوان
مهرجان "إبداع" بأسوان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان التصفيات التمهيدية لمهرجان " إبداع " لمراكز الشباب - الموسم الرابع 2022/2023 بتحكيم مجالي العروض المسرحية والغناء الفردي ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.

وتقام الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اشرف عطية محافظ اسوان وبتوجيهات من ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة ، وبمتابعة أفراح سيد حسن وكيل الشباب ، وزياد احمد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب وفريق عمل الإدارة العامة للشباب منسقي المهرجان .

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مهرجان إبداع

أسفرت نتيجة التحكيم النهائي للعروض المسرحية عن فوز مركز شباب الحصايا والحكروب بالمركز الأول عن العرض المسرحي بعنوان "  القضية " ، فيما أسفرت نتيجة الغناء الفردي عن فوز المتسابقين محجوب محمد رضا م.ش منشية النوبة ، وأحمد أسامة سمير م.ش السد العالي  شرق ، ومحمود عيد يوسف م.ش بدر .

والجدير بالذكر أن مهرجان إبداع لمراكز الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية والأدبية وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب  في مختلف المجالات وفرصة عظيمة للشباب للاحتكاك مع العناصر المتميزة على مستوى الجمهورية واكتساب الخبرات وتنمية المواهب والقدرات .

وقد بلغ عدد المشاركين 195 شاب وفتاة من اعضاء مراكز الشباب في التصفيات التمهيدية على مستوى المحافظة التي تمت بداية من 4مارس حتى 20مارس2023 في المجالات الفنية والأدبية " الشعر ، والإنشاد الديني والترانيم، والعزف الموسيقى ، والدوري الثقافي المعلوماتى ، والعروض المسرحية ، والغناء الفردى ، والتعليق الرياضى ، والفنون الشعبية ، والفنون التشكيلية ، والأشغال الفنية والحرف التراثية " .

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يذكر أن إدارة التطوع بالإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية قامت بمتابعة تحكيم المجالات داخل المحافظات عبر برنامج زووم حيث يعد المهرجان من أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة وذلك في إطار إهتمام الدولة ومؤسساتها باكتشاف المواهب الشبابية والحرص على تنميتها ، كما أنه تمت الاستعانة بمحكمين متخصصين في كافة المجالات لتحكيم المسابقات بمنتهى الحيادية والشفافية لإبراز المواهب الفنية والأدبية لتمثيل المحافظة على المستوى القومي .

هذا وتحت شعار " الرياضة أسلوب حياة " تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ مشروع رياضة الرواد لكبار السن وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بان الرياضة للجميع للكبار والصغار والشباب والفتيات ، وإيماناً من المديرية بالإهتمام بجميع الفئات العمرية للممارسة الرياضة .

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