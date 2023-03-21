روي فيتوريا قبل مواجهة مصر ومالاوي: جاهزون للتحديات القادمة

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة تحدٍ، قبل مواجهة الفراعنة ضد مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ونشر روي فيتوريا صورا من معسكر الفراعنة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" معلقا عليها قائلا: "أهلا بعودتكم، من الرائع عودتكم مجددا للفريق نحن افتقدناكم كثيرا، نحن مستعدون للتحديات القادمة، هيا بنا للعمل معا".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة مالاوي يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن عن قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، وتتخلله مباراتان أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا وهم:

محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومحمد هاني، وهشام صلاح، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، وأحمد حجازي، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، وطارق حامد، وإمام عاشور، ومحمود حمادة، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، وأحمد عبد القادر، ومصطفى محمد، ومحمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.