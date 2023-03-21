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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فى بث مباشر.. الإفتاء: إعلان هلال رمضان بعد صلاة المغرب بنصف ساعة

رؤية هلال شهر رمضان
رؤية هلال شهر رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها تستطلع هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء. 

وقالت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نلتقي اليوم فى بث مباشر بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. 

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دعاء دخول شهر رمضان 

اللهمَّ أَعِنَّا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

 اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى. 

اللهمَّ ارزقنا صيامَه وقيامَه وتلاوة القرآن فيه، اللهمَّ سلِّمْهُ لنا وتسلَّمْه منَّا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا، اللهمَّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهمَّ إنَّك عفو كريم تحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا، يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجاتِ وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.
 

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10 نصائح لاستقبال رمضان 

1) افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس.

2) اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك.

3) رتب أوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة.

4) حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك.

5) صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم.

6) لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم.

7) أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر.

8) عليك بكثرة ذكر الله تعالى من استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك.

9) احرص على صلاة القيام ومناجاة أرحم الراحمين، خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر.

10) اسجد واقترب فأكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.

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