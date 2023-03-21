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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس" بجامعة سوهاج يختتم برنامجه التدريبي عن مهارات الاتصال

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج فعاليات برنامجه التدريبي عن "مهارات الاتصال في أنماط التعليم"، والذي استهدف أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

 

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتواصل الفعال مع الآخرين، وكيفية التعامل مع الأنماط المختلفة من الطلاب وغيرهم، موضحاً أن البرنامج التدريبي يسعى لتغيير اتجاهات المتدربين للتعامل بإيجابية في مختلف المواقف التعليمية والحياتية.

 

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وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن  التدريب تضمن التعريف بمفهوم الإتصال والعناصر المختلفة للاتصال الفعال، إلى جانب المعوقات التي تواجه الإتصال بفاعلية وكيفية التغلب عليها، وتم خلاله ايضاً استعرض  أهم مبادئ الاتصال والمراحل والخطوات الواجب اتباعها لتوصيل الرسالة وتحقيق الهدف من الاتصال.

وأشار عنبر إلى أن البرنامج التدريبي شارك به ٢٥ عضو  هيئة تدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعة، بواقع ١٠ ساعات تدريب، وتضمن تطبيق وتقييم المهارات اللفظية وغير اللفظية شاملة نبرة الصوت ولغة الجسد، أنماط التعلم المختلفة لدى الدارسين وكيفية التعامل معها، كما اشتمل علي عدد من والعروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وغيرها.

جدير بالذكر أنه حاضر  بالتدريب كلاً من الدكتور عبد الباسط دياب وكيل كلية التربية، والدكتور منصور حفني رئيس قسم الإرشاد بكلية الزراعة.

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