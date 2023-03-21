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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات مسئول في حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

  أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها وإدانتها الشديدة، للتصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، التي ينكر فيها وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه المشروعة.
واعتبرت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يمثل امتدادًا للرواية الإسرائيلية الزائفة والإيديولوجيا الاستعمارية التي قامت عليها إسرائيل، قوة الاحتلال، وما تزال تمارس بموجبها التطهير العرقي، والتهجير القسري، والاستيطان الاستعماري، والقتل والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة أرضه وممتلكاته وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة.
كما أدانت المنظمة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب خدمات الإعلام الرسمي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن ذلك يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والإعلام، وضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
وجددت المنظمة الإعراب عن دعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة مصداقية ومشروعية الرواية الفلسطينية القائمة على مرتكزات وحقائق تاريخية وقانونية وسياسية وثقافية ودينية تمتد لآلاف السنين، كما دعت في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذه الادعاءات العنصرية الخطيرة التي من شأنها أن تقوّض الأمن والاستقرار وتغذي العنف والتوتر والكراهية.
 

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