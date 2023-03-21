الجامعة العربية وبكين تبحثان التحضير للمعرض الصيني العربي في مقاطعة نينجشيا

بحث السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مع وفد رفيع المستوى من حكومة منطقة نينجشيا الصينية "ذات الحكم الذاتي لقومية هوي"، الإعداد للدورة السادسة للمعرض الصيني العربي، والمقرر عقدها خلال عام 2023 بمقاطعة نينجشيا/ الصين.

وذكرت جامعة الدول العربية- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن هذا المعرض يعد فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص بالدول العربية لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الصيني، بالإضافة إلى الاستفادة الكبرى من بمبادرتي الحزام والطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصين ولتحقيق المنفعة المشتركة.

وصرح السفير المالكي بأن الهدف الأساسي من الزيارة تسليمه دعوة رسمية؛ للمشاركة في أعمال المعرض، وكذلك تعميم الدعوة على كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في الدول العربية للمشاركة في الترويج لأعماله بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة بفعالية في أعمال المعرض وكافة الفعاليات المصاحبة له، بهدف إبرام العديد من الصفقات الاقتصادية، ما تعود بالنفع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني.

وقال إن الجانبين يتطلعان من خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

ويأتي انعقاد أعمال المعرض في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني، وهو من أقدم المنتديات التي عقدت لتعزيز التعاون الثنائي العربي الصيني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك منذ 2009، والمعرض الصيني العربي من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد تحت مظلة المنتدى، والذي يعد منصة أساسية للعلاقات العربية الصينية ولتعزيز التعاون المشترك.