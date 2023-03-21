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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اسيل الحلقة 13.. طاهر الهلالي يقتل شقيقه بالرصاص ويحصل على خاتمه

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل “اسيل”، قتل رجال طاهر الهلالى (محمد على ميزو) شقيقة رياض الهلالى (ميشيل مساك) بالرصاص ويعطيه خاتمه الخاص به.

بينما اعترف المهندس كريم (باسل الزارو) بحبه لاسيل (ثراء جبيل).

بينما يتضح من الأحداث أن طاهر الهلالى هو من ضرب المهندس عمر (أحمد بلال) وأخذ ساعته ثم لفق التهمة لأبيه حامد الهلالى (حسن العدل)، ضمن اتفاق مع شاهين العزايزى ليمكنه من بيت اسيل كون البيت يحتوى على آثار.

ويعرض خلال الحلقة أيضًا عدد من المناظر الطبيعية للفيوم وأجواء رائعة مأخوذة بالدرون، ورؤية واضحة للمعالم السياحية للفيوم وبحيرة قارون.

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العمل يُعرض من السبت للأربعاء على on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، والعاشرة صباحاً، والخامسة مساءً، وعلى on، في تمام الساعة الثامنة مساءً والثانية صباحاً والواحدة ظهراً كما يعرض على منصة wtach it و viu.

وحقق العمل صدى جماهيرى كبير وتصدر وسائل التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث في جوجل، و تواجد داخل قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر، وذلك عبر منصة watch it  ومنصة viu.


مسلسل "اسيل" بطولة ثراء جبيل و باسل الزارو و بدرية طلبة و سلوى محمد على و احمد سلطان و ملك بدوي و إسراء رخا و نورهان و اللهام عبد البديع احمد بلال حسن العدل و ياسر صادق و عدد من الوجوه الشابة، وأشرف على الديكور اسلام ابو الدهب وهو من تأليف محمد جلال وانتاج شركة إيمالاين وإخراج معتز حسام.

سلوى محمد علي حمادة هلال ريهام عبد الغفور مسلسل المداح أحمد سلطان باسل الزارو مسلسل أسيل

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