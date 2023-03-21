عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى تعرض تقريرا مصورا عن تكريم مؤسسة أبو العينين للأمهات المثاليات

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا مصورا، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تكريم مؤسسة أبو العينين للأمهات المثاليات.

txt

رشا مجدي: مؤسسة أبو العينين نموذج متميز وبوابة خير لأهالينا


فيما قالت سمية أبو العينين نائب رئيس إدارة مؤسسة أبو العينين: "أنا سعيدة جدا لوجود سيدات فضليات أثبتوا أن الأم والمرأة هي كل المجتمع"، مضيفة: "أنتم رمز لآلاف السيدات المكافحات الذين يستحقون التكريم".

 

وأضافت: "اخترت تكريم أعظم سيدات مصر وهي الست المكافحة التي تحاول بأقل الإمكانيات أنها تكون مثل الرجل وأنها مكافحة رغم قلة الإمكانيات".

وأعرب المكرمات عن سعادتهن بالتكريم، مشيدون بجهود مؤسسة أبو العينين الخيرية، وقالت إحدى السيدات: "دي حاجه كويسه وأحسن حاجه في الدنيا أن يتم تكريم الشخص".

ووجهت إحدي السيدات الشكر للنائب محمد أبو العينين، قائله: "ربنا يبارك للنائب محمد أبو العينين، عمل حاجات كتير وساعدني كثيرا ربنا يباركله ويجازيه خير"، وقالت أخرى: "ربنا يخلي النائب محمد أبو العينين بيفتكر الناس الغلابة وبيساعد الناس الفقراء".
 

عزة مصطفي مؤسسة ابو العينين تكريم مؤسسة أبو العينين سمية أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

تقديرا لكفاحها.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تكرم الحاجة زبيدة أما مثالية هذا العام| فيديو

ترشيحاتنا

بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا تم تزويد أوكرانيا بذخيرة ذات مكون نووي

كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع النهائي على حساب سموحة

زلزال عنيف يضرب أفغانستان وباكستان

السيسي يجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين ويتابع مشروع مستقبل مصر

كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا وسموحة يتجهان لركلات الترجيح

ميتا تنافس تويتر بمنصة اجتماعية جديدة لـ التدوينات القصيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بالملايين.. زوجة تتزوج على زوجها بتايلاند

مشاهد مؤثرة.. جنازة مهيبة لتشييع جثامين صيدلانية وبناتها ضحايا تسرب الغاز بطنطا..صور

وجع فراقك هيموتنا.. والد صيدلانية طنطا يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة ابنته وأحفاده

النشيد الرسمي للأم.. حكاية أغنية ست الحبايب وتنفيذها في ربع ساعة

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ