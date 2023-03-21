عزة مصطفى تعرض تقريرا مصورا عن تكريم مؤسسة أبو العينين للأمهات المثاليات

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا مصورا، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تكريم مؤسسة أبو العينين للأمهات المثاليات.



فيما قالت سمية أبو العينين نائب رئيس إدارة مؤسسة أبو العينين: "أنا سعيدة جدا لوجود سيدات فضليات أثبتوا أن الأم والمرأة هي كل المجتمع"، مضيفة: "أنتم رمز لآلاف السيدات المكافحات الذين يستحقون التكريم".

وأضافت: "اخترت تكريم أعظم سيدات مصر وهي الست المكافحة التي تحاول بأقل الإمكانيات أنها تكون مثل الرجل وأنها مكافحة رغم قلة الإمكانيات".

وأعرب المكرمات عن سعادتهن بالتكريم، مشيدون بجهود مؤسسة أبو العينين الخيرية، وقالت إحدى السيدات: "دي حاجه كويسه وأحسن حاجه في الدنيا أن يتم تكريم الشخص".

ووجهت إحدي السيدات الشكر للنائب محمد أبو العينين، قائله: "ربنا يبارك للنائب محمد أبو العينين، عمل حاجات كتير وساعدني كثيرا ربنا يباركله ويجازيه خير"، وقالت أخرى: "ربنا يخلي النائب محمد أبو العينين بيفتكر الناس الغلابة وبيساعد الناس الفقراء".

