بالولايات المتحدة.. محمد رمضان يحيي 4 حفلات غنائية أبريل القادم

أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لإحياء 4 حفلات دفعة واحدة بالولايات المتحدة الأميركية شهر إبريل القادم.



ونشر رمضان جدول مواعيد هذه الحفلات ويبدأها بحفل داخل ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل القادم، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر ثم يختتم هذه الحفلات بولاية نيو جيرسي يوم 13 مايو.





محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو من الاغنية الدعائية الثالثة لمسلسل “ جعفر العمدة ” ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم علي مجموعة قنوات dmc الفضائية . وعلق محمد رمضان قائلاً : “ الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة ( ولسه يا دنيا ) غناء علي لوكا .. شكراً على هديتك العظيمة يا لوكا .. رمضان يجمعنا ثقة في الله نجاح ” .

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وكشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان. وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.

محمد رمضان يصور فيلم العيد

يذكر أن محمد رمضان يشارك في عيد الفطر بفيلم "هارلي" من بطولته والفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وصدم النجم محمد رمضان، جمهوره بعد ظهور جديد له بـ حلق في أذنه خلال كواليس فيلم "هارلي".

وعبر حسابه الشخصي على انستجرام، نشر محمد رمضان أحدث صورة له بـ قرط في إحدى أذنيه، وذلك من خلال فيلمه الجديد "هارلي" الذي يواصل تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.