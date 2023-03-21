عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

ووفقا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37564 طن تشمل : 8100 طن يوريا صب و 3998 طن رمل و 25466 طن بضائع متنوعة .
 

هيئة تعليم الكبار: دمياط الجديدة مدينة بلا أمية

وحركة الوارد من البضائع العامة 13820 طن تشمل : 987 طن ذرة و 3700 طن فول و 9133 طن صويا .
بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 18 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 713 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100484 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118591 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5058 شاحنة .

دمياط القطاع الخاص ميناء دمياط بضائع عامة حاويات هيئة ميناء دمياط المركز الاعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

نظرة مستقرة.. بيان عاجل من وكالة موديز بشأن التصنيف الاقتصادي للإمارات

الحق اشتري هدية عيد الأم.. انخفاض هائل في أسعار الذهب بعكس المتوقع

ترشيحاتنا

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

رسميا.. حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن وباء جديد يعادل السلاح النووي |تفاصيل

عمر ربيع ياسين يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي

بيان عاجل من أمريكا بشأن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات

50 ألف مشجع في مباراة الهلال.. الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرفش ينطق أسماء الوزراء.. مذيع أمريكي في موقف محرج

مسئولو المنظمات الدولية في حفل التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل|شاهد

قبل انتهاء عيد الأم.. 6 أمور مهمة يجب عليك معرفتها

مشروب أساسي في رمضان يقلل وزنك ويقضى على الدهون

فيديو

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ