ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

ووفقا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37564 طن تشمل : 8100 طن يوريا صب و 3998 طن رمل و 25466 طن بضائع متنوعة .



وحركة الوارد من البضائع العامة 13820 طن تشمل : 987 طن ذرة و 3700 طن فول و 9133 طن صويا .

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 18 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 713 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100484 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118591 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5058 شاحنة .