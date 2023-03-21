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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مساعد وزير الداخلية: مسح طبى شامل لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

غرفة بمستشفى مركز
غرفة بمستشفى مركز الاصلاح والتأهيل العاشر من رمضان

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية انه تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافى وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية فى مجالات الفنون المختلفة ومنها الرسم والنحت والموسيقى بما ساهم بشكل ملحوظ فى الإرتقاء بالمستوى السلوكى والأخلاقى للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم وذلك فى إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الإندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.

وأكد مساعد الوزير خلال الافتتاح التجريبى لمراكز الاصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان واخميم و١٥ مايو ان قطاع الحماية المجتمعية يحرص على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز عبر إجراء مسح طبى شامل لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم .

يذكر ان وزارة الداخلية أعلنت عن التشغيل التجريبى لـ"مراكز الإصلاح والتأهيل (العاشر من رمضان "الشرقية" – أخميم الجديدة "سوهاج" - 15 مايو "القاهرة").. كبديل لعدد من السجون.

وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار عمر مروان وزير العدل من المسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للإطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

وزارة الداخلية الرعاية الصحية التشغيل التجريبى وزير العدل العاشر من رمضان الرعاية الطبية قطاع الحماية المجتمعية

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