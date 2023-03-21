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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر مروان: 34% من المتزوجين يحدث بينهم طلاق وهي نسبة مزعجة

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تم الانتهاء من الأحكام الإجرائية لقانون الأحوال الشخصية، مضيفا أن هذا القانون سيحافظ على مصلحة الطفل.

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وزير العدل يعلن الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية وطرحه للحوار المجتمعي


وأضاف عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها علماء واستشاريون على أعلى مستوى في جميع المجالات، مستدركا أن مجموعة من العلماء المتميزين يتعاونون مع اللجنة لصياغة قانون الأحوال السخصية.

 

 السيسي وجه ببحث مشاكل المتزوجين


وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن 34% من المتزوجين يحدث بينهم طلاق وهى نسبة مزعجة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببحث مشاكل المتزوجين حديثا والوقوف على أسباب الطلاق.
 

 

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