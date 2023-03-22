فصل 14 طالبة ثانوية عامة من مدرسة في الهرم وتحويلهن لمنازل|اعرف السبب

قررت مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات بمحافظة الجيزة فصل 14 طالبة في الثانوية العامة ، وأعلنت عن أسماءهن بشكل صريح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد جاء قرار فصل الطالبات بسبب عدم الحضور إلى المدرسة لتحرير استمارة الثانوية العامة 2023 ، رغم التنبيه عليهن من خلال المدرسة .

فصل 14 طالبة ثانوية عامة من مدرسة في الهرم

وأعلنت المدرسة أن الطالبات المفصولات تقرر تحويلهن إلى نظام المنازل ، ولدخول الامتحان هذا العام يجب عمل بيانات نجاح إعدادية وبيان نجاح الصف الأول والثاني الثانوي قبل تقديم الاستمارة بأنفسهن في الكنترول العام في مدرسة السنية بالسيدة زينب "مقر الكنترول"

وكانت قد بدأت المدارس في تفعيل قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاص بـ تفعيل الإجراءات العقابية ضد الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب القانونية في جميع مدارس الجمهورية .

جدير بالذكر أن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع الدور التربوي للمدارس .

وشددت وزارة التربية والتعليم في تعليمات رسمية لجميع مديري مديريات التربية والتعليم ، على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الإلتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب