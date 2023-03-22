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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ليالى رمضان|تعرف على أسعار تذاكر حفل مسار إجباري فى الأوبرا 7 أبريل

صدى البلد

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 7 إبريل المقبل بدار الأوبرا المصرية ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام التاسعة والنصف مساء.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري فى الأوبرا

وتم طرح تذاكر حفل فريق مسار إجبارى  بسعر موحد 410 جنيهًا .

ومن ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار اجباري اغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)، ويتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج. 
 

وكان فريق مساء إجباري قد قدم حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر إغانيهم القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.
 

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

دار الاوبرا المصرية مسار إجباري فرقة مسار اجبارى فريق مسار إجباري مسلسل حكايات جروب الدفعة مسلسل جروب الدفعه

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