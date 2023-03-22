محطات فارقة بحياة الدنجوان حسين فهمى فى عيد ميلاده الـ 83

يحتفل اليوم الفنان حسين فهمى بعيد ميلاده الـ83 حيث وُلد فى 22 مارس 1940، وهو إنسان لا يعترف بعامل السن ويرى الحياة واحدة لها بداية ونهاية، وفى هذا يقول: "أحيانًا أستيقظ وعندى شعور أني فى سن 18 سنة، وأتعامل مع الدنيا على هذا الأساس، ولا أعترف بفارق الأعمار".

نشأة حسين فهمى

ولد حسين فهمي في القاهرة سنة 1940 من أصول شركسية كان جدة محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيرًا لمجلس الشورى، كما أن جدتة أمينة هانم المانسترلي، صاحبة استراحة المانسترلي، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا، وبعد أن عاد إلى القاهرة اكتشفه حسن الإمام كممثل، فعمل على مشروع الإخراج لكي يعمل ممثلًا بين السينما والمسرح والتلفاز.

بدايات حسين فهمى

دخل حسين فهمي بالصدفة فكان هدفه الإخراج وصرح بأنه خاض تجربة التمثيل كفضول لكنه أحب الأمر وأكمل مشواره وتخلى عن الإخراج، وقدم أول تجربة فنية من خلال فيلم "نار الشوق، ثم شارك في فيلم دلال المصرية، ثم زاد الطلب عليه من المخرجين والمنتجين المخرجين بسبب موهبته الكبيرة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية وحقق نجاحًا كبيرًا.

محطات فارقة فى حياة حسين فهمى

لمع اسم حسين فهمي في حقبتي السبعينيات والثمانينات، وأصبح واحدا من دنجوانات السينما المصرية، ونجومها البارزين، وقدم العديد والعديد من الأفلام من أبرزها: الإخوة الأعداء، أميرة حبي أنا، الرصاصة لا تزال في جيبي، قصاقيص العشاق، المذنبون، حب فوق البركان، ليلى بكى فيها القمر، الشياطين، خلي بالك من زوزو، حافية على جسر الذهب، وغيرها من الأفلام.

أهم الأعمال

من أهم أعمال حسين فهمي السينمائية فيلم: "اللعب مع الكبار، العار، موعد على العشاء، ليلة بكى فيها القمر، ومن الحب ما قتل، الأخوة الأعداء، أميرة حبي أنا"، ومن أهم أعماله الدرامية:"هوانم جاردن سيتي، يا رجال العالم اتحدوا، أم العروسة، حق مشروع، أولاد الأكابر"، من أبرز مسرحياته: "أنقلاب أهلًا يا بكوات، إمبراطور عماد الدين، سحلب، كعب عالي".

حياته الشخصية

تزوج حسين فهمي عدة مرات، أولها كان من سيدة من خارج الوسط الفني نادية محرم وأنجب منها أولاده محمود ونائلة، ثم تزوج من الفنانة ميرفت أمين مابين 1974 حتى 1986 وأنجب منها ابنتهما منة الله، كما تزوج الممثلة لقاء سويدان وتم الزواج سنة 2007 حتى 2012، وتزوج في أكتوبر 2013 من امرأة سعودية الجنسية ثرية، صرح بعد شهرين من زواجهما أن أسمها "رنا القصيبي، وهي كفيفة والوريثة الوحيدة لوالدها بعد وفاة شقيقتها، ورفعت رنا القصيبي دعوة قانونية تقدمت بها إلى محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر في مصر للخلع من زوجها حسين فهمي وقضت المحكمة خلعها رسميًا منه.