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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ملامح صادمة.. شاهد أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة.. ويجز داخل نقابة الموسيقيين مع مصطفى كامل

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

ملامح صادمة.. شاهد أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام صورة جديدة للفنانة  شيرين عبد الوهاب أثناء تسجيل إحدى أغنياتها الجديدة والتي تعود بها إلى جمهورها بعد سلسلة من الأزمات. 

 

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة بملامح صادمة وزيادة وزن ملحوظة وهو ما علق عليه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجز داخل نقابة الموسيقيين مع مصطفى كامل 

حضر اليوم إلى مقر نقابة المهن الموسيقية مؤدي الراب ويجز وطلب هو ومدير اعماله مقابلة النقيب العام بصفة شخصية، واستجاب الفنان/ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وجلسا سويا لفترة تجاوزت الساعة.

و صاحبها دعم النقيب العام لكل شعب الغناء والموسيقى وخاصة كل من نال قدرا من النجاح.

كما أثنى ويجز على هذه الجلسة واحترامه وتقديره للنقابة العامه للموسيقيين والنقيب العام ومجلس الاداره.

وخلال الجلسة طرح ويجز على النقيب العام فكرة بحث آلية عمل مؤدي الراب وأعاد كل ما طرحه من قبل معظم مؤدي الراب من ضرورة ظهور مؤدي الراب بالشكل الذي يتناسب مع اللون الفني الذي يقدمونه.

عفاف مصطفى: خايفة على صحة خالد يوسف من مسلسل "سره الباتع"

كشفت الفنانة عفاف مصطفى كواليس مسلسل “سره الباتع” المقرر فى عرضه فى المارثون الرمضاني 2023 ومن إخراج خالد يوسف.

وقالت عفاف مصطفى من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ست الستات” :"المخرج خالد يوسف بيجي من الساعة 4 الفجر قبل الممثلين، وبيقود مجاميع فيها 4000 شخص وأنا خايفة على صحته من مسلسل سره الباتع".

وأضافت عفاف مصطفى :"مسلسل سره الباتع المجهود فيه فوق طاقة البشر والمخرج خالد يوسف مش بيفوت الهوا، وحتى الكلمة عنده مهمة، وأنا تعاونت معه في عملين، ولكن في سره الباتع فوجئت بأنه شخصية تانية مختلفة تماما عن السينما".

 

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