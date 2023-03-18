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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجلباب .. ويجز يظهر مع كرستيانو رونالدو .. شاهد

رونالدو وويجز
رونالدو وويجز

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للمغني ويجز، مع لاعب الكرة العالمي كرستيانو رونالدو.

حرص الفنان ويجز على التواجد فى حفل الفنانة أنغام والذى حمل اسم ليلة صوت مصر ، وأقيم فى المملكة العربية السعودية . 

وشارك ويجز انغام الغناء فى حفل ليلة صوت مصر ، والذى كان بمثابة تكريمها ، حيث قدما معاً أغنية كل ما تقرب لبعض ، ثم أغنية البخت . 

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تفاصيل حفل ليلة صوت مصر 

وكانت قد أحيت المطربة انغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

رونالدو وويجز

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار:"عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

وقدمت أنغام عددا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

رونالدو ويجز صورة للمغني ويجز المملكة العربية السعودية تفاصيل حفل ليلة صوت مصر

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