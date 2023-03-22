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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ3 مسيرات.. فشل هجوم أوكراني خطير على شبه جزيرة القرم |تفاصيل

طائرات مسيرة - أرشيفية
طائرات مسيرة - أرشيفية

أعلنت السلطات الروسية في مدينة سيفاستوبول بـ شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، أنه تم إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول.

وقال حاكم سيفاستوبول في القرم، إن أسطول البحر الأسود الروسي صد هجوما لـ طائرات مسيرة تابعة لـ أوكرانيا لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وعلى جاني آخر، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلاً عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن كييف تستعد لهجوم مضاد في لوجانسك وزابوريجيا لقطع الاتصالات البرية مع القوات الروسية من شبه جزيرة القرم.

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وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصدر، أن "روسيا تعتقد أن الهجوم الأوكراني الرئيسي سيحدث في منطقتي لوجانسك وزابوريجيا “، مشيرة إلي أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول تدمير الجسر البري المؤدي إلى القرم”.

وأضافت: “المسؤول واثق من أن كييف ستستخدم الأسلحة الغربية في مايو”.

وأكدت أن دول الناتو سلمت حوالي 500 دبابة وناقلة جند مدرعة إلي أوكرانيا.

وقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيبدأ بحلول مايو.

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