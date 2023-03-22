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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفرحش بفانوس رمضان.. مصرع طفل أسفل عجلات ربع نقل في سوهاج

صدى البلد

لقي تلميذ في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل، كانت قد اصطدمت به على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا بوقوع حادث سير، ووجود متوفي على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو (محمد ص ع- 42 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز أخميم)، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم بالطفل (كرم ع ك- 9 سنوات- ويقيم دائرة المركز)؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

وبسؤال والد الطفل المتوفي المدعو (عبد الرؤوف ك ي- 39 عامًا- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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